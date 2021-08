Federer se operará de nuevo de la rodilla y estará "muchos meses fuera"

Roger Federer anunció que tendrá que pasar por quirófano de nuevo por sus problemas en la rodilla, lo cual le hará perderse "muchos meses" de acción en las pistas, sabedor de que no será fácil su regreso pero con ese objetivo. El suizo no sabe cuándo volverá pero lo que está claro es que no podrá pelear contra Rafa Nadal y Novak Djokovic para desempatar los 20 Grand Slam que tienen los tres tenistas.