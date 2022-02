Novak Djokovic no se ha vacunando y no vio la final de Nadal en Australia: "Está como perro esperando que salga la liebre"

No hay ‘pinchazo’ contra el coronavirus… de momento. Novak Djokovic no tiene puesta la primera dosis de la vacuna de Covid. Daniel Müksch, su biógrafo, declaró hace unas horas que el serbio “se está vacunando” pero según ha podido confirmar Deportes Cuatro es falso.

Djokovic no se ha vacunado y no tiene decidido qué hacer, según han confirmado fuentes del tenista a José Manuel Amorós. El serbio no sabe de dónde ha sacado esa historia el escritor de su biografía y le pedirá explicaciones en privado.