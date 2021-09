Djokovic se rompe y llora por la tensión acumulada en el juego antes de perder ante Medvedev en el US Open

Novak Djokovic se rompió a pocos minutos de terminar la final del US Open. El serbio tuvo la oportunidad de adelantar a Rafa Nadal y Roger Federer y ponerse con 21 Grand Slam, y además, conseguir los cuatro grandes en una misma temporada. Pero la final contra Daniil Medvedev le superó y rompió a llorar en la silla de descanso antes del juego en el que el ruso conquistó su primer Grand Slam. Djokovic demostró que también es humano y no pudo con la presión que tenía sobre sus hombros.

"Es muy duro de asumir, con emociones muy encontradas por todo lo que había en juego, pero a la vez al final del día eres un profesional y entiendes que los partidos los puedes ganar y o perder ", declaró Djokovic en rueda de prensa tras concluir el partido. "A pesar de la derrota nunca olvidaré la manera como los aficionados me dieron su apoyo para que pudiese lograr la victoria y fueron los que mantuvieron en la lucha y tocaron mi corazón".

"Se mereció la victoria, jugó un gran tenis, lo hizo todo bien en la pista y es un gran campeón", admitió Djokovic. "Salió con una gran mentalidad ganadora que demostró en cada punto que disputamos, con una estrategia y ejecución perfecta, mientras que mis piernas no dieron para responderle, aunque lo intente y di lo mejor de mi".

Además reconoció que su saque tampoco estuvo bien y ante un rival como Medvedev, que resta seguro y potente desde el fondo de la pista, le dejó sin opciones. "Creo que fue uno de esos partidos en los que el rival tiene todo a su favor, tanto con su juego como mentalmente, como lo demostró en el tercer set, cuando lo comenzó arrollador con puntos que ganó de manera muy fácil, porque mi saque no era bueno", valoró Djokovic. " Aunque ya había pasado por dos sets abajo , como en la final de París, ante Stefanos Tsitsipas, esta vez mi sensaciones en la pista no eran las mismas , ni tuve oportunidad de darle la vuelta al partido".

En cuanto de que manera le podría afectar la derrota de cara al futuro dijo que no esperaba que tuviese ninguna repercusión. "Seguiré luchando por conseguir más Grand Slam, representar a mi país y ver como la nueva generación se integra cada vez más dentro del deporte del tenis", adelantó Djokovic. "Lo que está claro es que el tenis mundial está en buenas manos con la llegada de los nuevos talentos, aunque todavía estamos los veteranos que podemos ofrecer una transición ordenada porque creo que todavía podemos ofrecer cosas buenas dentro y fuera de la pista".

Djokovic dijo que el objetivo final de todos es que el deporte del tenis pueda atraer a más aficionados a través del mundo y pensaba que estaban por el buen camino. "El deporte está vivo más que nunca, con claras oportunidades a los jóvenes valores para que puedan desarrollarse, mientras que dentro del alto nivel no hay problema, pero consideró que debemos hacer más colectivamente para superar aspectos que deben ser mejorables", señaló Djokovic.

"Todas las cosas se pudieron juntar en este partido, pero haber ganado tres Grand Slam es muy importante y de lo que me siento muy orgulloso, aunque al final no pudiese conseguir el título de Grand Slam", valoró Djokovic. "Mi equipo también hizo un gran trabajo". También recordó que en tenis debes pasar rápidamente la página si quieres avanzar y más después de haberlo dado todo durante las dos últimas semanas tanto física como emocionalmente, aunque el final no hubiese sido el deseado.