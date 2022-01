Novak Djokovic recibe una exención médica y podrá jugar el Abierto de Australia

Novak Djokovic podrá defender su título en el Abierto de Australia aunque no confirme que está vacunado contra la COVID. El gobierno local ha dado marcha atrás y ha permitido que el serbio viaje a Australia con una exención médica para participar en el primer grande de la temporada. Djokovic intentará superar el triple empate a 20 Grand Slam que tiene con Roger Federer y Rafa Nadal.

De este modo, el de Belgrado pone fin a todos los rumores sobre su presencia o no en el 'grande' oceánico ya que siempre se ha mostrado contrario a la obligatoriedad de estar vacunado para poder competir, aunque este es uno de los requisitos de entrada en Australia y él no ha llegado a confirmar si lo cumple o no. De hecho, finalmente renunció a competir en la Copa ATP que se disputa en Sidney con su país.