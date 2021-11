Pablo Carreño no puede con Daniil Medvedev (2-6 y 6-7) y Rusia se lleva el punto

Pablo Carreño no pudo ganar a Daniil Medvedev (2-6 y 6-7) y no consigue el punto para España. El tenista español lo intentó ante el número 2 del ranking ATP, pero lejos estuvo de la victoria. El ruso comenzó muy firme el partido y en poca más de 20 minutos se llevó el primer set. Carreño remontó y se puso 3-0 en el comienzo del segundo set, pero el rival en un abrir y cerrar de ojos le igualó. El español lo tiró la toalla tan fácilmente y llevó el partido al tie-break en donde ahí Medvedev no falló. Rusia y España empatan la eliminatoria tras el primer duelo ganado por Feliciano López.