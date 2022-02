Carlos Alcaraz, tras ganar en Río: "Mis ambiciones son ser el número uno del mundo"

La joven promesa española admitió que son objetivos ambiciosos, aunque reconoció las dificultades para alcanzarlos . "Hay expectativas altas de algunas personas que piensan que puedo ser el mejor del mundo. Pero tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que es serlo. Hasta el momento creo que estoy en el camino correcto y si no me desvío, tendré la oportunidad de alcanzarlo", afirmó.

"Mi objetivo es no bajar de ese nivel. Intentaré poco a poco seguir subiendo. Ahora tengo varios torneos que el año pasado no pude jugar (por no tener puntuación suficiente) y son oportunidades para seguir subiendo", aseguró. El murciano dijo que lograr un título ATP 500, el primero de este nivel en su carrera y el segundo como profesional tras el ATP 250 de Umag conquistado el año pasado, le da motivaciones para seguir ganando.