Carla Suárez anuncia que ha superado el cáncer: "Gracias infinitas"

La carta de Carla Suárez anunciando que ha superado el cáncer

"Un pasito más en este camino. Hoy por fin termino el tratamiento completo y ya puedo decir que HE SUPERADO un Linfoma de Hodgkin!

En 3 meses próxima revisión para ver si todo evoluciona correctamente.

Gracias infinitas a mi familia, a mi compañera de vida, a mis amigos y conocidos, nunca podré agradecer todo lo que me han ayudado! Todo intentaré devolverlo con hechos y con momentos que quiero compartir junto a ustedes.

A todos ustedes, gracias de corazón. Leo todos los mensajes, sus palabras de ánimo me han hecho llegar mucha fuerza y me han dado mucha energía. ❤️

Mucha fuerza y muchos ánimos a los que siguen en la lucha, no aflojen, déjense querer y cuidar! Les espero en la meta 💪🏻

Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día especialmente al personal sanitario que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha.

¡ESTOY CURADA!"