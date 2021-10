La ATP va a investigar a Zverev tras la acusación de violencia de género por su expareja

Alexander Zverev vuelve a ser noticia y no por temas deportivos. Hace unas semanas salía a la palestra la acusación de su ex pareja por unos presuntos malos tratos del tenista hacia ella. Ahora la ATP ha anunciado que va a abrir una investigación.

Olga Sharypova, su ex novia, dio bastantes detalles de las acciones que profirió el tenista contra ella. "Intentó estrangularme con una almohada, me puso la cabeza contra la pared, me retorció los brazos. Llegué a temer por mi vida. Esta no fue ni la primera ni la última vez en la que me puso la mano encima durante nuestra relación".