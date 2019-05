El increíble traje con el que Sergio Ramos quiere sorprender en su boda con Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio están a pocos días de casarse en la Catedral de Sevilla ante una multitudinaria lista de invitados. La pareja está ultimando los últimos detalles del enlace que se celebrará el próximo 15 de junio. Sin duda, el traje que use el defensa del Real Madrid no dejará indiferente a nadie. Ramos ha dejado claro en sus redes sociales que le gusta ir a la 'última' con sus 'looks'.