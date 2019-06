El emotivo regalo de Alejandro Sanz a Sergio Ramos y Pilar Rubio pese a no acudir a la boda

Sergio Ramos y Pilar Rubio contrajeron matrimonio este sábado. Entre los 500 invitados que asistieron a la boda no estuvo Alejandro Sanz. El cantante tenía una actuación en el Wanda Metropolitano y no pudo asistir al tan esperado evento. Pese a ello, Sanz quiso tener una sorpresa con los novios que emocionó tanto al futbolista como a la presentadora.

Alejandro Sanz fue solo una de las ausencias más destacadas a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. El cantante español no pudo acudir al evento en Sevilla debido a que se encontraba trabajando. Sanz dio un concierto en la noche de este sábado en el estadio Wanda Metropolitano.

Aunque se rumoreó que podría viajar en avión hasta la finca del jugador nada más terminar el concierto en Madrid, el cantante prefirió finalmente no acudir a la celebración. Pese a ello, Alejandro Sanz quiso estar cerca de la pareja en todo momento. Primero, con un mensaje para los novios en redes sociales: "La vida se explica en conexiones, y tú, amigo mío, has encontrado la tuya. Irradio felicidad porque hoy he pedido el deseo perenne para que este SI, sea un siempre. Y este Amor, sea sólo vuestro y de nadie más. Os quiero Sergio Ramos, Pilar Rubio".