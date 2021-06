"Si hay un jugador que se preocupó por respetar la burbuja fue Diego Llorente"

La Selección se blinda

España está sufriendo un revés con los dos positivos confirmados y quieren tomar medidas para que esto no se extienda. Han empezado por tapar con lonas las instalaciones para que las cámaras de prensa que ahora están muy pendientes de todo lo que rodea a la Selección no capten imágenes hasta que no se sepa el rumbo que va a tomar.