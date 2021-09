"El Barcelona es un club a la deriva"

La crisis en Can Barça, la última hora del futuro de Koeman, la rajada de Robert Moreno, el inicio de la Ryder Cup, la nueva y viral 'Simba Cam', el repaso a la jornada de Liga, la previa de los partidos de este fin de semana y toda la actualidad deportiva del día con Manu Carreño en Deportes Cuatro.

Laporta prefiere a Martínez por delante del ex canterano culé pero la negociación no será fácil. El seleccionador tiene una cláusula por la que podría abandonar Bélgica si recibe la llamada de un club ‘grande’ pero ha dado recientemente su palabra de que seguirá hasta la Final Four de la Liga de Naciones.