Sevilla vive una jornada histórica rodeada de deportistas y artistas

Bajo la conducción de Fede Quintero, de El Desmarque, los invitados expusieron distintas experiencias vitales a través de mesas temáticas donde no podía faltar la alegría, la risa y el color de Sevilla .

El mundo del fútbol estuvo muy presente a lo largo de toda la gala, Caparros y Chaparro, en una mesa deportiva que disfrutó el público asistente, mostraron sus dudas acerca del uso de las nuevas tecnologías en el deporte rey. “La acción suprema del fútbol es el gol, la gente se abraza con el que tiene al lado, aunque no lo conozca. Ahora ya no, porque hay que esperar a lo que diga la pantallita del VAR”, indicó el exentrenador sevillista. Por otra parte, Ramón Rodríguez Monchi, Director general del Sevilla FC y natural de San Fernando, afirmó que: “no soy sevillano pero si Sevilla me quiere adoptar estaré encantado de ser sevillano de adopción”.