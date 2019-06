Pamela Anderson denuncia “tortura física y emocional” del futbolista Rami: “Llevo guardaespaldas porque me da miedo”

cuatro.com

La actriz y modelo Pamela Anderson ha denunciado la "tortura física y emocional" del futbolista Adil Rami a través de un mensaje colgado en sus redes sociales. Anderson ha acusado a Rami de mentiroso, narcisista y sociópata. Además, ha reconocido tener miedo de Rami.

Pamela Anderson ha cargado contra Adil Rami, futbolista del Olympique de Marsella, en sus redes sociales. La actriz y modelo ha acusado a Rami de "tortura física y emocional". También ha dicho que tiene que ir con guardaespaldas porque le da miedo Rami. El fútbolista y Anderson llevaban juntos desde el 2015.

En sus declaraciones, Anderson ha llamado a Rami un monstruo y ha puesto punto final a su relación. La actriz de 51 años ha querido destapar todo sobre su relación con el central francés y le ha acusado del maltrato.

Anderson ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"Es difícil de aceptar.

Los últimos (más) 2 años de mi vida han sido una gran mentira.

Fui estafada, llevada a creer que teníamos un gran amor. Estoy devastada por haber descubierto en los últimos días que él estaba viviendo una doble vida.

El bromeaba sobre otros jugadores que tenían a novias en apartamentos cercanos a sus casas con sus mujeres. Llamaba a esos hombres monstruos.

Pero esto es peor. Nos ha mentido a todos. ¿Cómo es posible controlar los corazones y las mentes de dos mujeres así? Estoy segura de que hubo otras. El es el monstruo.

¿Cómo he podido haber ayudado a tantas personas (víctimas de violencia domestica) y no haber sido tan sabia para ayudarme a mí misma?"

Anderson y Rami llevaban juntos desde el 2015. La modelo ha apoyado a varias campañas en contra de la violencia domestica durante su carrera. Incluso llegó a hacer una donación de 50.000 dolares a The Hotline, una de las varias causas contra la violencia domestica en Estados Unidos.

"Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian.

Correré por mi vida. Siempre he luchado por la verdad y la justicia.

Esta es mi peor pesadilla -

No era una persona muy celosa antes de conocerlo. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno.

Estoy feliz de haber hablado con su ex. Dios mío. Él le había mentido a ella sobre todo esto también. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Ya no nos puede hacer más daño.

Me advirtió que todos los periódicos en Francia son amigos suyos y de sus hermanas. Ellos controlan todo, así que mi última nota está aquí en Instagram."

Rami es el padre de dos hijos que tuvo con su expareja Sidonie Biémont. Sus dos hijos son gemelos que nacieron en el 2016, cuando el futbolista todavía militaba en el Sevilla.

"No creo que me vaya a recuperar fácilmente de esto. No soy una chica estúpida. Ya había sentido muchas veces sus mentiras y excusas, pero estábamos juntos todos los días a no ser que me fuera por trabajo.

Esto siempre fue difícil porque no confiaba en mí? ¿Era muy inseguro? Él me quería junto a él siempre y siempre quería saber con quién estaba cuando grababa mis vídeos. Aprendí a aceptar esto como algo normal. ¿Y hasta me encontré haciéndole las mismas preguntas ridículas?

Ahora me iré de Francia.

Él ha intentado de todo. Ha mandado flores y letras. Yo no las he aceptado. Él vino a mi hotel. La seguridad se lo llevó.

Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces."

Las acusaciones más graves de Anderson son las de tortura física y emocional. En estos mensajes, la actriz canadiense reconoce que teme a Rami. Por eso, ahora tiene un guardaespaldas. Su publicación en sus redes sociales continuó de esta manera:

"Algunos ya lo veían venir.

David Lachapelle me dijo desde el principio que él era un mentiroso. Que no era de fiar. Se lo dijo a la cara, me miró y me dijo: “Pamela, esto es una aventura. No involucres a tu corazón”.

Yo no le escuche. Después de eso, ya no me dejó ver a David. Él corto a mis amigos "locos" de mi vida uno por uno.

Él no debería ser la cara de proteger a las mujeres de la violencia doméstica. O proteger a las mujeres en absoluto.

Lo hizo solamente para mejorar su imagen. No tiene respeto por ninguna mujer que no sea su madre. Y él también le miente a ella - todos mienten. Es muy doloroso. Estoy muy triste.

Sentiré mis sentimientos y seguiré adelante.

¿Quería casarse conmigo? Conocer a mi padre. ¿Me quería para toda la vida?

Estoy devastada después de hablar con su ex novia. Pobre mujer. La madre de sus jóvenes hijos. Nunca me sentí bien por salir con alguien con bebés pequeños. Quería saber qué pasó. -

¿Cómo podía dejarlos solos? ¿Por qué estaban separados? No quiso hablar de eso. Hice todo para intentar su reencuentro. Me dijo que era imposible. Que incluso si él no estuviera conmigo, no estarían juntos.

Pero estaban juntos ... me siento peor por ella, por ellos. Su familia incluso miente por él. Me siento usada. Traicionada y herida. Pero debería haber sabido mejor.

Los celos.

La tortura emocional y física.

Era todo un espejo de sus propias acciones.

Intenté irme 10 veces. Cada vez, me perseguía para decir que moriría sin mí.

El iría a terapia. Me diría que no me iba a hacer daño otra vez.

Quería que viviéramos en Malibu algún dia. Incluso le envié un correo electrónico a mi amigo que es propietario del equipo de Los Ángeles para él para el año que viene, como el me pidió.

Le presenté a mis buenos amigos -

Entrenó en Malibú con personas que admiro y en las que confío. Yo estaba feliz de verlo allí. Él parecía feliz con gente honesta y dedicada. (Parecia) otro mundo.

Bueno, todos estamos en shock.

Nos ha decepcionado a todos. A mi familia. A mis hijos. A mis amigos.

¿Me pide que publique fotos de él en mi Instagram? Me rogó que lo hiciera mientras estaba en Nueva York con sus amigos en vacaciones.

Mientras tanto, yo le esperaba en nuestra casa de Marsella. Nos íbamos reunimos en París ayer. Habíamos alquilado una casa en Cassis para poder disfrutar de la playa con mi perro y para que el entrenará y se preparará para la nueva temporada con el Olympique de Marsella."

Te puede interesar: