Víctor Gutiérrez, waterpolista, denuncia insultos homófobos de otro jugador: "Un rival me ha llamado hasta en dos ocasiones maricón"

"Hoy tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en dos ocasiones 'maricón'. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes", decía en su cuenta de Twitter.

Además denunciada que este hecho no fuera recogido en el acta del árbitro. "Los árbitros no lo han recogido en acta porque no lo han escuchado. Pero tanto compañeros como aficionados lo han escuchado. Yo tengo 30 años y soy profesional e intento hacer un activismo desde una visión positiva de mi experiencia, pero creo que me hago un flaco favor callando".

Al parecer no es la primera vez que le ocurre y hace esto para que se dé visibilidad a un problema que es recurrente. "Pero esto ocurre cada día en piscinas, campos de fútbol, pistas de tenis.... Y no sólo lo viven profesionales, sino también Niños. Sólo espero que entre todos eliminemos de una vez esta lacra del deporte. Tolerancia 0 ante la LGTBIfobia", concluyó.

El jugador que le agredió se conoce porque Víctor ha dado su nombre y apellidos. En un principio no lo dio porque esperaba una disculpa, pero al pasar el tiempo y no recibir una muestra de arrepentimiento lo anunciaba.

La LGTBIfobia no se oculta ni esconde. Se señala. Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que ayer me insultó. El jugador es Nemanja Ubovic del CN Sabadell".