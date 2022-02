Los 10 últimos ganadores de la Super Bowl: Tom Brady, el rey de los anillos

2. NEW YORK GIANTS 21 - New England Patriots 17 (2012). Los Giants se vuelven a cruzar ante Brady. Los Giants también se hicieron al año siguiente con su cuarto trofeo Vince Lombardi tras derrotar por segunda vez en cuatro años a Tom Brady y los 'Pats' tras dar la vuelta al marcador en los compases finales. Eli Manning, 'MVP', manejó a la perfección un último 'drive' con 15-17 y menos de cuatro minutos, y una recepción magistral de Mario Manningham también fue clave. Madonna fue la protagonista del 'show' del descanso.

4. SEATTLE SEAHAWKS 43 - Denver Broncos 8 ( 2014 ). Seattle se estrena gracias a su coraza defensiva. Los Seahawks de Seattle conquistaron por primera vez en su historia la Super Bowl tras arrollar sin contemplaciones a los Denver Broncos de Peyton Manning que llegaban al partido promediando 38 puntos y a los que maniataron defensivamente para no permitirles anotar hasta el último cuarto en una de las finales más desequilibradas de los últimos años. Un 'linebacker', Malcolm Smith, fue premiado con el 'MVP', el tercero de su posición en lograrlo tras Ray Lewis (Baltimore) en 2001 y Chuck Howley (Dallas) en 1971. Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers amenizaron la espera.

5. NEW ENGLAND PATRIOTS 28 - Seattle Seahawks 24 ( 2015 ). Brady recupera el trono. Los Patrios volvieron a saborear las mieles del triunfo e impidieron que los Seahawks repitiesen victoria. El 'MVP' Tom Brady, que igualó a Joe Montana y Terry Bradshaw, lideró a los de Bill Belichik a su cuarto anillo y a una gran remontada cuando iban abajo 14-24, pero fue una acción defensiva de Malcolm Butler en los instantes finales cuando Seattle rozaba el 'touchdown' la que decidió su triunfo. Katie Perry dejó una de las actuaciones más recordadas de los últimos años.

7. NEW ENGLAND PATRIOTS 34 - Atlanta Falcons 28 (2017). Increíble remontada de los Patriots. Seguramente es una de las Super Bowl más recordadas de estos últimos años con New England ganando su quinto anillo pese a ir perdiendo 3-28 al inicio del tercer periodo. Sin embargo, no se rindió y encontró un resquicio que le llevó de forma mágica a la primera prórroga en la historia de la Super Bowl, donde James White sentenció. Tom Brady ganó su cuarto 'MVP' y dejó un brillante 'drive' en menos de tres minutos en buena medida gracias a una acrobática y milagrosa recepción de Julian Edelman. Lady Gaga asombró en el escenario del descanso.