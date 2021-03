"Feliz de informar que estoy de regreso a casa y que continúo con mi recuperación . Estoy muy agradecido por la gran cantidad de apoyo y ánimo que he recibido durante las últimas semanas", señaló Woods en un comunicado en su perfil oficial de 'Twitter'.

El californiano dio las gracias "a los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal del Harbor-UCLA Medical Center y del Cedars-Sinai Medical Center". "Todos me han cuidado muy bien y no puedo darles las gracias lo suficiente. Me estaré recuperando en casa y trabajaré para hacerme más fuerte cada día", concluyó.