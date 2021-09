Simon Biles abandonó algunas de las disciplinas en los JJOO porque no se encontraba apta para competir

En la revista Time ha desvelado los motivos reales de lo que el sucedió en Tokio

Simon Biles lo ha logrado todo a su corta edad dentro del mundo de la gimnasia, pero si de algo ha servido de ejemplo su testimonio es que ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental en la élite. Sin esta da igual que seas la mejor y ha aprovechado una entrevista para hablar de lo que le sucedió en Tokio y ha agradecido el apoyo que ha recibido desde entonces.

Cuando han pasado pocos días sobre su testimonio en sede judicial sobre el caso Larry Nassar, la gimnasta ha hablado de nuevo en la revista Time no solo de este asunto, sino de otros mucho. “Es muy difícil para las mujeres y las niñas ponerse límites. Pero si empiezas a ponértelos para las pequeñas cosas, entonces las más grandes no lo parecen tanto”.

Su 'abandono' en los Juegos Olímpicos de Tokio

“La experiencia en los Juegos Olímpicos, competir sin aficionados, sin familiares en la grada, habiendo pasado una cuarentena a causa de la Covid-19 y sabiendo que eres la líder para las 'Supervivientes' (las gimnastas que sufrieron el acoso de Larry Nassar) siendo una de las que aún sigue en activo... fue todo un desafío para mí”.

Simon no participó en todas las disciplinas olímpicas porque no se encontraba apta para ello y ahora lo ha explicado. “En los Juegos Olímpicos estaba fuera de lugar y no podía sincronizar mi mente y mi cuerpo. Decidir no competir tras la prueba de salto fue muy duro. Nunca antes había estado en las gradas durante un Mundial o unos Juegos Olímpicos”.

“Fue muy extraño para mí, pero sabía que no era capaz de hacer mis ejercicios de forma segura. Por eso, si podía hacer algo en ese momento era animar y apoyar a las chicas dentro y fuera de la competición y estar ahí para mentalizarlas de que no pasaría nada», explica.

La gimnasta estadounidense no ha querido desaprovechar la oportunidad para agradecer todo el apoyo que ha tenido todo este tiempo. “Si voy al supermercado o a cualquier otra parte y la gente me da la enhorabuena, me gustaría saber por qué me felicitan. Por mi cumpleaños, por mi carrera profesional... hasta ahora solo me habían felicitado por ganar”.

“Y ahora es como si fuera humana, como si fuera vulnerable. No suelo decirlo, pero es bonito que aún me reconozcan por lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que he superado”, concluyó.