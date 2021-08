Los Hispanos caen con Dinamarca (27-23) y jugarán por el bronce en los JJOO de Tokio

La Selección española de balonmano no pudo con Dinamarca (27-23) en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tendrá que pelear por la medalla de bronce contra Egipto.

España sigue sin poder disputar su primera final olímpica , y el techo de 'semis' aparecido tras Atlanta 1996, Sydney 2000 y Pekín 2008 se consolida. Esta vez, con derrota ante una Dinamarca en la que brillaron Mikkel Hansen y el portero Niklas Landin . No será el último partido de los 'Hispanos' en Tokyo 2020 ni el último del capitán Raúl Entrerríos , pues ahora pelearán por la medalla de bronce olímpica ante la selección de Egipto, el próximo sábado.

Circunstancia que provocó que no hubieran transcurrido ni cinco minutos cuando España ya contabilizaba cuatro pérdidas de balón. Un hecho que hubiera condenado a cualquier equipo dada la consabida capacidad de la selección danesa para castigar el más mínimo fallo de sus oponentes.

Pero si la selección española cuenta con uno de los mejores porteros del mundo, qué decir de Magnus Landin , posiblemente en estos momentos el guardameta más determinante dentro del panorama internacional. Así lo dejo claro con las seis paradas con las que cerró el primer periodo. Intervenciones que volvieron a poner en aprietos en ataque a los jugadores españoles , que ya no sólo tenían que superar a la fortísima defensa danesa, sino también a su entonadísimo portero.

Como demostraron los cuatro tantos con los que el joven lateral derecho, que no erró ni uno sólo de sus lanzamientos, cerró un primer tiempo, que dejó a los "Hispanos" con unos más que inquietantes cuatro goles de desventaja (10-14) en el marcador.

Un nuevo problema para el equipo español que no sólo veía como no decrecía su desventaja (15-19) sino que además cada vez contaba con menos tiempo para poder dar la vuelta al marcador. El escenario en el que mejor se maneja Dinamarca y, sobre todo, su gran estrella, el lateral Mikkel Hansen, que no sólo volvió a demostrar sus dotes como implacable cañonero, sino su capacidad para hacer jugar a su equipo.