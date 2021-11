Un luchador de MMA pierde un testículo tras un rodillazo: “No recomiendo que nadie pase por esto"

Tras hacerle los primeros estudios decidieron que lo mejor era pasar por el quirófano para quitarle el testículo. “Gracias a todos los que anoche me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien descansando en casa, la cirugía salió bien. El doctor dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto. Si pierdo el otro, sin embargo, será una historia diferente, así que de ahora en adelante si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos ... jajaja”, escribió en su cuenta de Instagram.

El suceso llegó a todo el mundo y el luchador ha recibido un gran número de mensajes de apoyo. Él al ver todo esto lo ha agradecido. “No recomiendo que nadie pase por esto... pero como estoy atrapado en el sofá mientras me recupero, me parece una locura la cantidad de artículos / comentarios / foros que he visto sobre lo sucedido. He visto el apoyo de personas que no conozco ni remotamente y también he visto un montón de buenos chistes que me han dado una buena y muy necesaria risa hoy. ¡Gracias a todos los que están enviando buenas vibraciones! ¡Me recuperaré y volveré! Tengo grandes amigos y familiares que me apoyan y la esposa perfecta ayudándome con cualquier cosa y con todo lo que necesitaba”, dijo en un post.