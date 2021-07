Poli Díaz habla por primera vez desde la cárcel: "Me han encerrado por las mentiras de mi novia"

Policarpo ‘Poli’ Díaz Arévalo cumple prisión preventiva por supuestos malos tratos y amenazas reiteradas a su ex pareja en la cárcel de El Salto del Negro en Canarias. El ex boxeador ha querido hablar por primera vez asegurando que “ no la maltraté, ella es muy agresiva ”.

"No te mato porque te quiero mucho", "vas a ser la próxima muerta", "si me denuncias te mato", "yo no me voy a quedar con las manos quietas, no te preocupes que mando a alguien para que lo haga", ha narrado la pareja de Poli Díaz en dependencias policiales.