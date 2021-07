Niko Sherazadishvili, otra medalla entre lágrimas que se escapa: eliminado en la repesca ante Bobonov

"Voy a necesitar tiempo para analizar todo lo que ha pasado, no estaba bien desde el primer momento , las sensaciones no eran las que deberían de haber sido para todo lo que había entrenado y preparado", dijo tras recomponerse de la derrota este favorito del judo incluso para los japoneses, que lamentaron su caída.

Horas antes de su último combate, su entrenador Quino Ruiz afirmaba a Efe: "No lo he visto bien, no es el Niko al que estoy acostumbrado, no está al 100 %, la cabeza también es importante".