Mireia Rodríguez hace historia en el balonmano al ser la primera mujer en un equipo masculino: "¿Por qué no?"

La Federación de Castilla-La Mancha autorizaba su inscripción ya que la jugadora no podía desarrollar su deporte ante la falta de equipos de balonmano femenino en Albacete. María López, la presidente, celebró con alegría este hecho. "Es una gran noticia, aunque no debería serlo. Es una barrera que se ha superado, que se debería valorar", aseguró la directiva.

"Lo pelearon, lo lucharon y finalmente me dejaron competir. Y yo soy una más dentro del vestuario", relata la propia Mireia Rodríguez, de 31 años. "Da igual ser hombre o mujer, yo soy competitiva hasta que me muera. Entonces, ¿por qué no?".