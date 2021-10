Khabib, sobre su rivalidad con McGregor: “No necesito aplastarlo, la vida ya lo aplastó”

Khabib Nurmagomédov ya no tiene a Conor McGregor entre ceja y ceja. Al menos eso es lo que dice, aunque siga hablando del luchador irlandés. El ruso dejó claro que ya no tiene la necesidad de aplastarlo, como la tenía antes del combate que ganó hace ya tres años. Khabib se retiró tras la muerte de su padre y su última victoria ante Justin Gaethje. No tiene pensado volver y no echa de menos la UFC.