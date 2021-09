Villacís anuncia que Madrid presentará su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036 y Almeida lo desmiente

Tras las candidaturas fallidas de 2012,2016 y 2020, la de 2036 vuelve a ser una apuesta en firme ya que según ha comentado la política el Comité Olímpico Internacional tiene una deuda con Madrid. "Esta es una conversación que ya tuve antes de entrar en el gobierno con Alejandro Blanco. Madrid merece ser sede olímpica y el COI tiene una deuda con Madrid, sinceramente. No creo que haya mejores candidatas entre las últimas sedes", decía en una entrevista a La Ventana de Madrid.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que Madrid "no puede renunciar" a organizar unos Juegos Olímpicos porque, según él, es la ciudad del mundo "mejor preparada" con los nuevos postulados del COI recogidos en la Agenda 2020, en la que no se requiere de grandes inversiones en infraestructuras.

"Madrid es la ciudad del mundo mejor preparada para organizar unos Juegos. Hay que hablar con el COI en este sistema nuevo, que tiene que ver si encaja la idea de que Madrid sea en el 36. Es una idea maravillosa. Madrid no puede renunciar a organizar unos Juegos. Sería nuestro mayor error, por el nivel competitivo, organizativo y de apoyo popular que el deporte tiene en España, que no lo tiene ningún país en el mundo", manifestó.

"No tenemos piscina olímpica: Sant Jordi. No tenemos velódromo: Valencia o Palma de Mallorca. No tenemos la pista de remo y piragüismo: Sevilla o Seu d'Urgell. Eso es como está ahora planteado: mínimas inversiones para organizar unos Juegos", subrayó.