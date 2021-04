Alexander Kopacz, campeón olímpico de bobsleigh, y su calvario con el coronavirus: “Pierdes el contacto con la realidad”

Alexander Kopacz tiene 31 años y lo ha pasado realmente mal con el coronavirus. El campeón olímpico de bobsleigh ha contado a la prensa canadiense cómo lo ha pasado con la enfermedad, y de la que aún se recupera en un hospital de Ontario . Kopacz no sabe cómo se contagió, pero sí sabe cómo se siente cuando ve por la televisión a la gente que lleva las mascarillas mal puestas.

El deportista de Canadá cuenta a The Canadian Press que pronto tuvo síntomas, tuvo fuertes ataques de tos y necesitó oxígeno para poder respirar . Kopacz ha pasado un auténtico calvario con el coronavirus y con su testimonio quiere dejar claro que no solo es cuestión de edad, porque él con 31 años ha visto la muerte muy de cerc a.

“Estaba muy asustado. Me hicieron una serie de exploraciones y vieron todo lo que tenía en mis pulmones y comenzaron a ponerme más inhaladores. No importa lo que hicieran, no mejoraba. Te pones hipóxico, pierdes el contacto con la realidad, tu voluntad comienza a romperse”, explica en la entrevista Kopacz.