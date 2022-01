Kelly Slater, tras los pasos de Djokovic: Australia le advierte que no puede surfear sin estar vacunado del Covid

El caso de Novak Djokovic en Australia ha sentado precedentes. Su polémica que ha traspasado todas las fronteras y ya en el gobierno australiano no van a permitir que sucede otro caso como ese. Por eso y antes de que se vuelve a repetir han advertidos a deportistas que tengan pensando ir y no estén vacunados.

Kelly Slater ha sido uno de los advertidos. El surfista estadounidense no podrá competir en los próximos eventos si no se vacuna contra el Covid, según confirmó el ministro federal de Salud, Greg Hunt. Se desconoce si hasta el momento se ha vacunado o no, pero sí ha mostrado su apoyo público a Djokovic.