Las jugadoras noruegas de vóley playa piden cambiar de vestimenta para dejar de sentirse sexualizadas: “Pensaba que estas cosas ya no pasaban”

Su actual vestimenta se trata de un top y una braga deportiva como si fuera un bikini. Están pidiendo que esto se sustituya por un pantalón corto de lycra al igual como lo llevan los chicos. Este cambio no solo es por sentirse más cómodas mientras practican deporte, sino también por dejar de sentirse sexualizadas.

Una medida de otro siglo que impide que las deportistas se sientan cómodas mientras realizan su profesión. Se fundamentan a la hora de no permitirles el cambio en que la competición debe ser lo más atractiva posible de cara a los espectadores y a los patrocinadores.

Esta medida de usar el bikini ya fue eliminada de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, pero en algunos ámbitos al parecer siguen existiendo a pesar de que las propias jugadoras no se sienten cómodas portando este tipi de indumentarias. “Pensaba que estas cosas ya no pasaban”, señalaba la ex estrella noruega Merita Berntsen Mol.