Los Juegos Olímpicos de Tokio no tendrán público extranjero para evitar la expansión del coronavirus

Era uno de los enigmas que todavía no se habían resuelto acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Son muchas las dudas que hay con respecto a las medidas sanitarias que rodean al coronavirus e incluso hace unas semanas se dudó de su celebración definitiva. Ya se sabe que no habrá público extranjero de los estadios y con esto intentarán no contribuir a que el virus se siga extendiendo.