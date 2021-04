Comienza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio: los españoles que irán a buscar la medalla

¿Deberían vacunarse los deportistas para los JJOO?

Desde el COE lo han pedido y se sienten confiados de que en mayo podría llegar esta vacunación para los olímpicos. "El Comité Olímpico Internacional no exige vacunarse y si un deportista no quiere hacerlo nadie le puede obligar. Pero por respeto al grupo y a la sociedad japonesa creo que deberían ir vacunados. Si el ministerio de Sanidad da el OK, una fecha apropiada sería en el mes de mayo", dijo Alejandro Blanco en un acto.