Fallece el padre de Yago Lamela en el día que se cumplen siete años de la muerte del atleta

"El récord de España es 8,56 de Yago Lamela, que es una marca de un nivel altísimo que incluso hoy en día a nivel mundial pocos atletas son capaces de realizar. Creo que es uno de los récords de España más complicados que hay en el atletismo y no sé si me veo o no batiendo esa marca, ya que es muy alta, pero sin duda es un objetivo que tengo puesto a lo largo de lo que será mi carrera deportiva".