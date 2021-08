España cae ante Brasil en la prórroga: un gol de Malcon deja en plata el fútbol español (2-1)

Luis de la Fuente se ha graduado hace tiempo en el fútbol profesional. Los resultados suman prestigio. La plata, lo es. Y sobre todo, suman las decisiones. Se mueve De la Fuente en una meritocracia constante. Respeto a los galones, sí. Asensio, Mikel Merino o Dani Olmo, chicos ya de la absoluta, dentro del once inicial, de saque. Pero cuidado, que a la mínima, Carlos Soler, Bryan Gil o Rafa Mir, atentos todo el torneo. Nunca le tembló el pulso a De la Fuente , quien movió ficha siempre con firmeza y determinación.

Juanfran Torres, el ex del Atlético de Madrid, jugó un par de temporadas en el Sao Paulo. El tiempo suficiente para tener el disco duro del futbol brasileño. No hay nadie como él en España ahora para, desde una dirección deportiva, acceder a la captación de jóvenes promesas en Brasil. Nada más llegar a Sao Paulo, en una conversación privada, me advirtió. Hay un extremo espectacular. Un niño que se llama Antony, que es un chico dinámico, perfil virguero, juguetón. Muy brasileño. Llena la vista. Meses después, fichó por el Ajax.