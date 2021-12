Demaryius Thomas, exjugador de la NFL, muere a los 33 años: "Estamos devastados"

El periódico The Atlanta Journal-Constitution señaló que, según fuentes policiales de Roswell, el exjugador fue encontrado sin vida en su domicilio. "La información preliminar es que su muerte proviene de un problema médico y nuestros investigadores no tienen en estos momentos razones para pensar lo contrario", dijo el portavoz policial Tim Lupo en un email recogido por The Atlanta Journal-Constitution.