En los instantes finales del primer asalto, McGregor apoyó mal el pie izquierdo y su pierna se dobló, enviándolo a la lona. El árbitro del combate Herb Dean lo dio por terminado. El desenlace no gustó a algunos aficionados que llenaban por completo el aforo en el T-Mobile de Las Vegas , que quedaron decepcionados por el rápido desenlace y abuchearon a "The Diamond" Poirier.

"Todos los que me abuchearon pueden besarme el culo", declaró Poirier en su entrevista posterior a la pelea. "Le gané al chico". El luchador dominó el primer asalto antes de que se lesionase McGregor y nunca permitió que el peleador irlandés tomase la iniciativa. "Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan", destacó Poirier.