El COI pretende vacunar a todos los atletas olímpicos y paralímpicos que acudan a los Juegos de Tokio

El Comité Olímpico de China será el encargado de suministrar los viales

Ona Carbonell: "Quiero ir a mis terceros Juegos por lo que significa después de ser madre"

"Quiero ir a mis terceros Juegos por lo que significa después de mi maternidad y por lo dura que está siendo la vuelta. No es fácil el día a día porque somos un equipo, por suerte muy responsable, y debemos tener mucho cuidado porque tenemos un Preolímpico (1-4 mayo en Tokio). No hemos pensado muchos en los Juegos porque hasta que no estemos clasificadas no queremos.