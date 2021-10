Alemania conquista la VI Nations Press Cup Gran Canaria 2021 con España en segunda posición

Meloneras Golf by Lopensn y el Real Club de Golf de Las Palmas fueron los escenarios de alta competición para la disputa del torneo oficial, que se desarrolló en dos partes: el primer día de claro domino alemán sobre el resto de los ocho equipos y la segunda ronda, con gran remontada del equipo español que adelantó a Austria e Italia , pero que no pudo superar los 7 puntos de ventaja del combinado germano aunque le recortó dos.

También hubo ganadores en el Torneo Paralelo que se disputó a tres días en Meloneras Golf by Lopesan, en Maspalomas y Saolbre Golf Old Course. Los premios fueron la los tres mejores jugadores individuales. El podio se completó con un austriaco y dos españoles. Norbert Lattacher, 96 puntos; Julio Galocha, segundo con 95 puntos; y Laureano Suárez terminó tercero con 93.