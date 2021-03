Los conductores que decidan utilizar el móvil mientras conducen tendrán una sanción grave. En este caso habrá dos tipos distintos. El primero: si el que conduce va sujetando el teléfono con una mano se le quitará de un plumazo seis puntos de su carné. El segundo: si lo utilizas, pero no están las manos implicadas se procederá a quitar 3 puntos del mismo.

Las nuevas normas de la DGT: reducción de velocidad en adelantamientos, carné por puntos y detectores de radares

El Consejo de Ministros ha decretado entre otras cosas que se unifica en un plazo de dos año s el tiempo que cada conductor tendría para recurrir infracciones y para recuperar la totalidad de los 12 puntos. Eso sí esto se producirá cuando la persona no haya perdido todo el saldo del carné.

También se han endurecido las normas del cinturón y otros sistemas de seguridad. De tres a cuatro puntos podrá perder el conductor que no lo lleve puesto o que no utilice en caso de que sea necesario sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección y también se señala que hay que utilizarlo de forma correcta de no ser así podría ser motivo de sanción.