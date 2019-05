El emotivo momento en el que una niña con espina bífida cruza la meta de los 50 metros lisos y se abraza con su padre

La niña, de tan sólo siete años de edad, comenzó a andar por sí misma hace un año y ha demostrado ser una guerrera desde el momento en el que nació ya que no siente las piernas de rodillas para abajo, condición que no le ha impedido desenvolverse como el resto de niños. " Ella nunca actuó como si todo esto fuera un problema . Es normal, esta es su vida. Nunca ha sido menos feliz", afirma su madre.

Su historia se ha dado a conocer gracias a la publicación de un vídeo, acompañado por un texto escrito por su madre en Facebook, el cual ha sido compartido por cientos de usuarios en la red social. "He estado tratando de encontrar las palabras correctas durante horas, y aun así no puedo expresar lo feliz que me he sentido hoy", comienza escribiendo su progenitora.