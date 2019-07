Nacho Novo sobre Ricksen, futbolista enfermo de ELA: "Le dieron un año de vida y lleva cinco de más. Es un luchador"

Nacho Novo mantiene una gran relación con Fernando Ricksen, ex futbolista holandés del Glasgow Rangers que se encuentra enfermo de ELA. El ex futbolista español atendió una entrevista en la que explicó su especial tatuaje y la difícil situación que atraviesa su amigo.

La historia deconmovió a todo el mundo del fútbol. Elfue(ELA) hacey desde ese momento no ha dejado de luchar ante una de las enfermedades más duras del mundo. El pasado 28 de junio, Ricksen tuvo una fiesta junto a ex jugadores y aficionados en la que se despidió de la vida pública para marcharse al St. Andrew's Hospice en Escocia a ser tratado.

Tras la despedida,, esposa del ex futbolista, criticó a Cristiano Ronaldo , por un encuentro en el que el portugués tan solo le regaló una foto y una camiseta usada; a lay a, quiéntras una quedada con el ex futbolista holandés.

Pero quién nunca ha querido despegarse de Ricksen ha sido el ex futbolista español Nacho Novo, quién atendió a los micrófonos de Onda Cero para explicar su nuevo tatuaje con la cara del holandés y la situación en la que se encuentra. "Tomé la decisión de hacerme dos tatuajes. Uno es el libro que él sacó, Fernando Fighting Spirit y dos puños. Me lo había hecho antes. Pero después le prometí que lo iba a llevar conmigo y me hice un retrato de cuando el era jugador en mi gemelo. Él se emocionó mucho, por eso para mi es uno de mis mejores amigos y que menos que llevarlo conmigo siempre", comentó el futbolista.