"Estás loca, estás enferma": los malos tratos que sufrió la expareja de un futbolista estando embarazada

Andrea Viñuela

La ex pareja del futbolista argentino, Lautaro Acosta, ha denunciado en sus redes sociales el maltrato que vivió por parte del padre de su bebé. En el texto redacta el "infierno" que vivió en los últimos meses de su relación con el jugador.

"Al principio era todo divino, pero con el transcurso del tiempo empezás a descubrir cosas", así comienza la carta a través de la cual Ludmila Sabella, expareja del jugador de fútbol Lautaro Acosta, ha denunciado los malos tratos que sufrió por parte del jugador del Club Atlético Lanú en la última etapa de su relación.

La joven de tan solo 22 años, reunió el valor para expresar en un texto, que hizo público en su cuenta de Instagram, el infierno que vivió estando embarazada del que entonces era su pareja."En la madrugada del 23 de junio de 2018 lo encuentro estacionado por Lanús con una chica, arriba de su camioneta, siéndome infiel. Mientras yo lo esperaba en casa… embarazada de 7 meses", recalca en el comunicado.

Entre las múltiples confesiones de Sabella destaca el maltrato psicológico al que supuestamente se vio sometida por Acosta. "Me hacia ver que estaba loca, que me lo inventaba. No me dejaba estudiar, no quería que trabajara. Lo mal que la pasé estando embarazada, es lo que me duele mucho y lo que más cuesta sanar, nunca pensé verme en esta situación tan horrible, tan vulnerable y tan sola", escribe.

En una parte del texto, Ludmila recalca el ambiente machista en el que vivía sometida. "Me separé, después volvimos a intentarlo, me dijo que iba a cambiar, que iba a empezar el psicológico, porque lo que hacía con las mujeres era un vicio, por esa razón, ellos ven a las mujeres como objetos, se florean como un ejemplo a seguir, cuando no lo son. Son machistas al extremo, la mujer tiene que estar en la casa, no puede salir. Él, en cambio, sí."

El delantero se encontraba en España de vacaciones en el momento que su expareja hacía pública la denuncia, tal y como se puede ver en sus redes sociales. Su última publicación, que es un recopilatorio de fotografías hechas en Sevilla, se ha llenado de comentarios criticando al jugador. "No tenes cara, deja de hacerte el buenito y hacete cargo de todo lo que hiciste... Es increíble como me decepcionaste", comenta un seguidor del argentino, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

A raíz de conocer su relato, la redes sociales se han volcado con ella y cientos de mujeres han comenzado a enviarle mensajes confesando los malos tratos sufridos por sus respectivas parejas. Además, este caso ha impulsado nuevamente el movimiento feminista de sororidad #yositecreo, en el que miles de mujeres se expresan su apoyo y le dan credibilidad a la historia de Sabella.

"A veces pienso por las noches y lloro, tengo pesadillas de todos los hechos violentos que padecí, va a costar sanar todo, pero se puede. Hasta que un día te despertás con todas las heridas cerradas, sin marcas, ni cicatrices, incluso se nota en la sonrisa y en la mirada lo bien que estamos. Son esas segundas oportunidades que valen oro. Ámense, priorísence, cierren ciclos y lo más importante, sean FELICES", finaliza la joven queriendo dar un mensaje de esperanza para todas aquellas mujeres que estén pasando por una situación parecida.

El 016 es el número de atención a las víctimas de malos tratos por violencia de género en España.

