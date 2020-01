La mujer de Peter Crouch lo echa de casa tras aparecer con un tatuaje: "Si es tu brazo, aquí no vuelvas"

A pesar de lo significativo que pueda ser para el delantero su baile, su mujer, Abbey Clancy, no estuvo muy contenta con el tatuaje. Peter Crouch llamó a su mujer por FaceTime para enseñarle su nuevo dibujo, y la reacción no fue nada buena: "Espero que estés bromeando, Pete... ¿Quién es esa persona? Pareces unos 25 kilos más gordo. Te verás como un idiota en la playa, así que eso depende de ti. Si eso está en tu brazo, no vengas a casa", le dijo la mujer.