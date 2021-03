La sonrisa de Valentino Rossi al comenzar una nueva etapa en MotoGP a los 42 años

No es radical, es la escudería satélite de su anterior equipo, aunque para él esto no supone un paso atrás, sino un reto más que afrontar después de tantos años de éxito. “Creo que he sido piloto de un equipo de fábrica desde 2002, 19 temporadas en MotoGP. Mis dos primeros años en 500cc fueron en satélite, hace ya 20 años y ese motociclismo era otro mundo, pero me sentí muy cómodo”.