El piloto del Repsol Honda quiere comenzar con fuerza el Mundial

Losail se prepara para dar el pistoletazo de salida sin Márquez

El piloto de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) ha asegurado que si firmó por el equipo Repsol Honda Team fue para ser campeón del mundo y no para ser octavo, si bien no sabe a qué nivel podrá rodar en Catar, este fin de semana, y en carreras venideras por la falta de días de prueba.

"Las sensaciones eran fantásticas, en cuatro días pude adaptarme rápido y conseguí un 1:50, cuando con la KTM no bajaba de 1:54. No he venido aquí para ser octavo en el Campeonato, he venido al Repsol Honda para proclamarme campeón algún año", aseguró en rueda de prensa.

"No sé si seré capaz de hacerlo en uno, dos, tres, cuatro o cinco años, pero es cierto que voy a ir a por todas desde la primera carrera y trataré de proclamarme campeón del mundo, si es en Repsol Honda será fantástico porque ha sido mi sueño desde que empecé", recalcó en este sentido.

No obstante, acabado de llegar de KTM a Honda, cree que es "demasiado temprano" para apuntar nada. "No sé qué seré capaz de lograr con esta moto. Los test han ido muy bien, pero sólo he rodado la moto durante cuatro días en el mismo circuito, no sé cómo irá en otros circuitos", reconoció.

Filosofía de carrera a carrera

"Iremos a lugares nuevos y no sé si seré capaz de atajar los problemas o surgirán otros de nuevos. Voy a tomarlo de carrera en carrera", argumentó el piloto catalán, que prevé un arranque de Mundial "difícil" por la falta de días de test.

Y, en cuanto a favoritos, cree no habrá ninguno claro. "En este año, donde el nivel de pilotos y motos es tan alto, es difícil decir un nombre. Pero hay una persona que comienzo con el número 1 de dorsal, Joan Mir, ha hecho una gran temporada y es al que tenemos que batir. El favorito va a ser Joan, al principio", señaló.

La ausencia de Márquez

De inicio no estará en las dos primeras carreras su compañero Marc Márquez, al que quiere ver pronto en las pistas. "Está siguiendo las indicaciones de los médicos. En Honda esperamos con ilusión que regrese, porque nos va a ayudar mucho a todos. A mí me va a ayudar a crecer como piloto, tener a un campeón del mundo al lado contribuirá a mejorar. Serán grandes noticias que regrese lo antes posible. Y en cuanto regrese, estará en un podio enseguida", auguró.