Oliveira triunfa en un final caótico en el GP de Cataluña y Quartararo entra en meta 'descamisado' y sancionado

Márquez sí correrá en Alemania

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que no pudo concluir el Gran Premio de Cataluña de MotoGP al sufrir una caída, reconoció que "este fin de semana, en general, no he notado tanta limitación física". "Sí que he notado que hay molestias, pero en Mugello había dolor. Aquí no había dolor. Había molestias y no me limitaba tanto físicamente sino que me he encontrado que me ha costado más, pero hoy sí he disfrutado esas siete primeras vueltas", reconoce el piloto de Repsol Honda.