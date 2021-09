Maverick Viñales se ve incapacitado para correr en Austin tras la muerte de su primo: "No puedo, me vuelvo a España"

Dean Berta Viñales perdió la vida hace menos de una semana en un trágico accidente en el Gran Premio de Jerez de SBK. Este domingo se disputará el Gran Premio de Austin de MotoGP, una carrera donde no estará su primo, Maverick Viñales, que se ve incapaz de correr tras el fallecimiento de su familiar.

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) no estará en la salida del Gran Premio de las Américas que el próximo fin de semana se disputará en el circuito estadounidense de COTA, en Austin (Texas).

En una nota oficial, el equipo Aprilia explica que "no ha pasado ni una semana desde el accidente en el que falleció su primo Dean Berta Viñales , demasiado poco tiempo como para recuperar la serenidad necesaria, por lo que Maverick, con el apoyo total e incondicional de Aprilia Racing, ha decidido hacer una pausa en su proceso de adaptación a la moto y el equipo de Noale".

"No tengo ganas, no corro este fin de semana", le habría dicho Maverick Viñales a Massimo Rivola en una llamada según revela Corsidemoto. "Lo esperaba un poco, lo habíamos hablado en los últimos días, estaba indeciso, lo intentó pero no lo logró", explican el jede de equipo del piloto español.