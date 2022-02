El otro Plan español en el motor: Marc Márquez busca la reconquista de MotoGP tras dos años nulos

El de Cervera no se marca el título de MotoGP como objetivo de puertas hacia afuera aunque un su mente solo está la victoria: “Sé que ahora en una carrera, no estoy preparado para luchar por la victoria , ni por el podio, pero un año es muy largo. Son 21 carreras, es muy largo y veremos. Pero el título es una de las cosas soñadas, importantes, y este año parto con esa mentalidad”.

“De entrada, diría a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, pero no me olvidaría de las dos Suzuki, de Pol Espargaró, que acabó bien el año y al final está en HRC. También las Aprilia con Aleix y Maverick Viñales , que tienen un gran equipo también. Hay muchos nombres” apuntó recientemente Márquez a DAZN.

Sin duda, uno de los objetivos de Márquez es dar carpetazo a las lesiones que le han lastrado estos dos últimos años: “Necesitaba aislarme, estar con los míos y evadirme un poco de todo, porque esto te ayuda a no perder de vista el objetivo que tú quieres y a no dar vueltas a otras cosas innecesarias. A uno no le apetece leer que nunca más va a correr”.