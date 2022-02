"Las condiciones actuales no son para arrasar ni para ganar ni siquiera para podio", esta es la dura, pero realista confesión con la que ha sorprendido Marc Márquez en la presentación de la nueva Honda. La afición al motociclismo tenía puestas sus esperanzas en que el de Cervera pudiera conseguir su séptimo mundial, sin embargo, el de Repsol ha preferido bajar los pues a la tierra.

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) aseguró que en 2022 debe luchar por el Mundial y que se siente capaz de intentarlo pero, siendo realista y sincero como siempre, aseguró que ahora mismo no está ni para hacer podios y que deberá ir mejorando y yendo a más , haciendo suya la nueva y buena RC213V, para "volar" de nuevo y poder lograr un cetro que no gana desde 2019.

" Podemos coger nivel para ganar el Mundial . Habrá que tener paciencia para ganar, igual que el año pasado que empecé luchando por 'Top 10' y acabé ganando carreras, es algo que he aprendido", reconoció sincero en una rueda de prensa.

"Mi intención, cuando digo de luchar por el título, es que una persona tiene que ir convencido a por un objetivo. Pero ahora no me veo remontando del último al primero en dos vueltas como en Jerez 2020. Pero tengo que ir convencido a por el objetivo, siendo consciente de que será difícil llegar y arrasar. No estamos en ese momento, ni tampoco estoy en un momento álgido con la moto", reiteró el campeón español.