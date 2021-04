El de Cervera dejó claro que necesita "tiempo". "Todavía estoy con la rehabilitación, que es una parte física y también mental", remarcó, advirtiendo que "es demasiado difícil preparar algo así mentalmente" y que en ese caso va "paso a paso". "Me tengo que volver a sentir un piloto de MotoGP. Me siento listo para pilotarla, pero en los últimos nueve meses la ha pilotado tres veces y no lo he hecho en el último mes, así que va a ser difícil", subrayó.