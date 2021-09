Marc Márquez, antes del GP de Aragón: "Ganas de hablar, poco, de subirme a la moto, mucho"

El Gran Premio de Aragón, este fin de semana en directo en Mediaset

El sábado, la clasificación en BeMad; el domingo, la carrera en Telecinco

Marc Márquez quiere volver a subirse al podio

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega a uno de sus circuitos favoritos, el de Motorland Alcañiz, con casi todas las curvas a la izquierda, con "ganas de hablar poco y de ir mucho en moto". MotoGP vuelve a Mediaset y este fin de semana se podrá ver en directo la clasificación el sábado y el domingo la carrera: horarios TV de MotorLand.

"Me siento bien, con ganas de ir en moto", ha señalado Marc Márquez. "La frase sería ganas de hablar poco y de ir en moto mucho, tengo ganas de subirme a la moto en un circuito que me gusta, que siempre se ha adaptado a mi estilo de pilotaje por ser caso todo curvas de izquierdas, aunque las expectativas no pueden ser las mismas que en otros años".

"Tiene que ser un poco de ir a la expectativa, de ir a ver qué pasa, a ver cómo estamos durante el fin de semana y estoy convencido de que en los primeros libres irá bien porque me siento fresco, y luego habrá que ver cómo me voy desgastando durante el fin de semana, pero estoy contento de llegar a Alcañiz, aunque sea en un momento difícil pues vengo de dos carreras en las que me he sentido bien pero los resultados no han salido y lo que habrá que ver si aquí pueden salir", destacó el piloto de Repsol Honda.

"Tengo que ir a la expectativa, de ir a ver qué pasa"

Marc Márquez recordó varios factores de la conversación que tuvo con el australiano Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo, al comentar: "La historia de Mick me ayudo porque dentro de lo exigente que yo soy conmigo mismo, pues hasta cierto punto me tranquilizó primero, lógicamente, porque no entendía nada y me habló de tres factores".

Y enumeró: "el primero es el factor tiempo, que no tenemos, y que él lo necesitó para ir adaptándose y readaptar la moto a su estilo, pues si recordáis se puso el freno trasero en el pulgar y otras serie de cosas que necesitaba por su pierna; luego el factor errores inexplicables, que no sabía encontrar la solución y eran, simplemente, que el cuerpo llevaba una posición diferente encima de la moto y tú te confiabas, y en cambio no estabas bien posicionado sobre ella, y esto es algo que me pasa durante los fines de semana".

"Y luego me dijo que era importante gestionar la expectación ya que hay que ser realista para el momento en el que estás y debes darte tiempo dentro de lo que cabe, pues el tiempo es lo que más acucia, la palabra es paciencia, es importante, pues me gustaría estar ya al ciento por ciento y sí, estoy bien para pilotar una moto e ir bien, pero lógicamente aun me falta para conseguir mi objetivo, que es ser el mismo de antes".

En cuanto al actual líder del mundial, el francés Fabio Quartararo fue sincero al señalar que no siente curiosidad por un enfrentamiento directo: "Lo veo lejos, cuando lo vea cerca pues entonces sentiré algo de curiosidad, pero a simple vista ha ganado experiencia, ha ganado experiencia en el nivel de gestión de las carreras y en el nivel de gestión de los adelantamientos, es más agresivo".