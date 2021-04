Marc Márquez se derrumba tras su regreso a MotoGP: "Ha sido un alivio volver a ir en moto y sentirme piloto"

Marc Mázquez consiguió un séptimo puesto en el premio de Portimao

El piloto se emocionó cuando entró al box y no pudo contener las lágrimas en sala de prensa

Marc Márquez regresó en el GP de Portugal de Portimao tras nueve meses apartado por la lesión en el hombro. Para él no solo era importante volver a competir, sino también sentirse ese gran piloto que tantas veces ha deleitado encima de su Honda. Consiguió un gran séptimo puesto, pero lo mejor vino tras la carrera cuando el de Cervera se emocionaba hablando de su regreso.

No pudo contener las lágrimas cuando atendió a los periodistas. Quiso empezar y cuando habló de la emoción que había sentido al entrar al box no pudo continuar. "Dos minutos y sigo", dijo Márquez tras no poder ni hablar. "He vivido muchas emociones este fin de semana y cuando he llegado al box he explotado, no por el dolor sino porque tenía algo dentro que necesitaba sacar. He sentido el apoyo por parte de todos y especialmente de mi familia y amigos. Volver a sentirme piloto de MotoGP de nuevo ha sido lo más importante y es una gran sensación".

Sobre la carrera dijo que no había disfrutado, pero "sí que he sabido sufrir. Al mitad de carrera me encontraba bastante bien y, al final, he acabado la carrera, simplemente. Iba encima de la moto, donde me llevaba. Ha sido un alivio todo el fin de semana, no sólo acabar la carrera. Volver a ir en moto, volver a sentirme piloto, volver a pilotar, aunque no pilotaba como yo quería. Pero el alivio ha sido cuando he entrado en el box. He visto toda la gente. No ha sido ni por dolor ni nada. No tenía dolor. Me faltaba fuerza. Fue el alivio de: lo hemos hecho. Ha sido el paso más importante en la recuperación. Estoy súper contento de poder acabar en buenas condiciones, entre comillas, y ahora a dar pasitos adelante".

"Soy humano"

Marc hizo un repaso de todos estos meses y lo que ha supuesto para él volver a las carreras. "Aparte de todo lo vivido el fin de semana, no sólo era el retorno, mis cuestiones, cómo me encontraría, todo lo que se ha generado mediáticamente... Lógicamente, soy humano y te afecta, también. Pero he sentido el apoyo de todos los míos, de los doctores, mi 'fisio'... y esto me ha ayudado a pilotar un poco más tranquilo. Acabar a 13 segundos del líder, estaba a mitad de carrera que veía al segundo, al menos lo veía, a cuatro segundos".